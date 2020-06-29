Украина: Первая лига

Харьковский клуб победил со счетом 4:1.

Металлист 1925 одержал разгромную победу на выезде над Черкащиной со счетом 4:1 в 21-м туре Первой лиги. Благодаря этой победе харьковчане вышли на первое место в турнирной таблице, обойдя по дополнительным показателям Минай.

Черкащина – Металлист 1925 1:4

Голы: Тарануха, 87 – Фрейтас, 19, 57, Цвиренко, 59, Банасевич, 75.

Черкащина: Тимофеев, Нестеренко, Скляренко, Дмитренко, Олейник, Рожко (Цурцпин, 55), Довгий (Георгиев, 71), Захаревич, Морозенко, (Тищенко, 53), Пограничный, Тарануха.

Металлист 1925: Сидоренко, Осман, Ченбай, Жук (Чидера, 58), Цвиренко, Кольцов, Дмитренко, Ямполь, Савин (Панасевич, 67), Романов (Вентура, 73), Фрейтас (Гегедош, 65).

Предупреждение: Рожко.