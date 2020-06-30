Завершился поединок 21-го тура Первой лиги Украины.
Фото: Скриншот
30 июня 2020, 19:59
В Ивано-Франковске на стадионе Рух Прикарпатье принимало Черноморец.
Гола Андрея Штогрина на 60-й минуте игры оказалось достаточно, чтобы одесситы завоевали три пункта.
Прикарпатье – Черноморец 0:1
Гол: Штогрин, 60
Прикарпатье: Вульчин, Сикач, Пастух, Борисевич, Радульский – Семотюк, Вацеба (Генык, 69) — Сондей (Шпирка, 60), Воробчак (Павлюк, 66) — Цюцюра (Хома, 55), Дитко
Черноморец: Паламарчук, Лиховидько, Микицей, Долгов (Зубейко, 23), Слинкин, Велев, Клименко, Хамелюк (Граматик, 83), Брагарь (Янаков, 52), Авагимян (Яловенко, 58), Сикорский (Штогрин, 52).