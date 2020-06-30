Лучане добыли победу благодаря точному удару Кожанова.
Волынь - Оболонь Бровар, фото : скриншот
30 июня 2020, 20:59
Волынь в рамках поединка 21-го тура Первой лиги принимала на своем поле Оболонь Бровар.
Подопечные Тлумака смогли открыть счет ближе к концу первой половины игры усилиями Дениса Кожанова.
Вплоть до финального свистка гости так и не смогли как-либо повлиять на исход матча.
Волынь — Оболонь Бровар 1:0
Гол: Кожанов, 38
Волынь (стартовый состав): Литовченко — Симинин, Михалик, Приндета, Мартынюк — Чачуа, Рябов, Хагназари — Кожанов, Климец, Волошинович
Оболонь Бровар (стартовый состав): Федоровский — Майданевич, Билый, Безуглый, Голиков — Прокопенко, Валеев, Покотылюк, Слободян — Мединский, Ковбаса