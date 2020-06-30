Волынь в рамках поединка 21-го тура Первой лиги принимала на своем поле Оболонь Бровар.

Подопечные Тлумака смогли открыть счет ближе к концу первой половины игры усилиями Дениса Кожанова.

Вплоть до финального свистка гости так и не смогли как-либо повлиять на исход матча.

Волынь — Оболонь Бровар 1:0
Гол: Кожанов, 38

Волынь (стартовый состав): Литовченко — Симинин, Михалик, Приндета, Мартынюк — Чачуа, Рябов, Хагназари — Кожанов, Климец, Волошинович

Оболонь Бровар (стартовый состав): Федоровский — Майданевич, Билый, Безуглый, Голиков — Прокопенко, Валеев, Покотылюк, Слободян — Мединский, Ковбаса