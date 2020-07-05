Украина: Первая лига

Хавбек прокомментировал успех харьковского клуба.

Полузащитник Металлиста 1925 поделился своим мнение о результате матча с Горняком-Спорт (2:1) в 22-м туре УПЛ.

"Главное, что взяли три очка. Возможно, сейчас результат давит на нас. Мы поднялись на вершину турнирной таблицы и опускаться желания нет. Мы прекрасно понимаем, что все команды, которые будут играть против нас, будут иметь двойную мотивацию. Забрать очки у лидера – это престижно!

Есть неприятный осадок, ведь качество игры должно быть лучше. Мы сами придумываем моменты у своих ворот. Во втором тайме мы имели моменты у ворот соперника, могли их реализовывать и ставить точку.

Мы также получали удовольствие от игры, но, к сожалению, моментами. Если бы мы свои моменты реализовали, тогда бы не было этого напряжения в конце матча. Когда играешь на таком стадионе и на таком поле, что еще нужно, чтобы получать удовольствие?

Честно говоря, если рассматривать второй тайм, то трудно сказать, что мы играли в большинстве. У нас были моменты, но мы ими воспользовались неправильно. Соперник прессинговал, но мы прекрасно бежали в контратаки и должны были ставить точку. Не реализовали собственные моменты и в конце игры нас чудом простили. Если бы сыграли 2:2, мы бы очень расстроились. Мы не довольны игрой, но главное – это три очка. Мы вместе с тренерами будем делать выводы.

Нам дали понять, что в большинстве нужно грамотно сыграть и забить третий мяч, спокойно "катать". Мы за десять дней сыграли три матча, это трудно, хотя все в равных условиях. Если бы реализовали свои моменты, было бы гораздо легче и появились дополнительные силы, дополнительная уверенность", – приводит слова Ченбая официальный сайт клуба.

На данный момент Металлист 1925 лидирует в турнирной таблице Первой лиги, имея равное количество очков с Ингульцом.