Украина: Первая лига

Хозяева упустили победу, ведя по ходу поединка в два мяча.

Оболонь Бровар принимал на своем поле Прикарпатье в рамках 22-го тура Первой лиги.

Гости довольно быстро открыли счет благодаря голу с пенальти, но Оболонь Бровар отреагировала тремя забитыми голами.

Тем не менее, Прикарпатье смогло забить дважды и заработать один балл.

Оболонь Бровар — Прикарпатье 3:3

Голы: Батальский, 38, 54, Безуглый, 45+3 — Барчук, 23, Безуглый, 56 (в свои ворота), Павлюк, 85

Оболонь Бровар (стартовый состав): Федоривский — Майданевич, Билый, Безуглый, Прокопенко — Улянченко, Савченко, Гуськов, Слободян — Мединский, Батальскикй

Прикарпатье (стартовый состав): Вульчин — Бойко, Борисович, Пастух, Лаврук — Вацеба, Воробчак, Цюцюра, Шпирка — Сондей, Барчук