Хозяева упустили победу, ведя по ходу поединка в два мяча.
фото Оболонь Бровар
06 июля 2020, 20:59
Оболонь Бровар принимал на своем поле Прикарпатье в рамках 22-го тура Первой лиги.
Гости довольно быстро открыли счет благодаря голу с пенальти, но Оболонь Бровар отреагировала тремя забитыми голами.
Тем не менее, Прикарпатье смогло забить дважды и заработать один балл.
Оболонь Бровар — Прикарпатье 3:3
Голы: Батальский, 38, 54, Безуглый, 45+3 — Барчук, 23, Безуглый, 56 (в свои ворота), Павлюк, 85
Оболонь Бровар (стартовый состав): Федоривский — Майданевич, Билый, Безуглый, Прокопенко — Улянченко, Савченко, Гуськов, Слободян — Мединский, Батальскикй
Прикарпатье (стартовый состав): Вульчин — Бойко, Борисович, Пастух, Лаврук — Вацеба, Воробчак, Цюцюра, Шпирка — Сондей, Барчук