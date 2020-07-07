Украина: Первая лига

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию поединка Первой лиги.

Рух примет на своем поле Агробизнес в матче 20-го тура украинской Первой лиги.

Встреча команд состоится в Винниках на стадионе имени Богдана Маркевича во вторник, 7 июля, и начнется в 18:00.

На Football.ua будет доступна прямая видео-трансляция поединка.



На данный момент Рух занимает 6-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 40 очков. Агробизнес же находится на третьей строчке с 43 очками.