Украина: Первая лига

Неутешительные новости из стана запорожского клуба.

Напомним, ранее матч Первой лиги между Металлургом и Рухом был перенесен из-за эпидемии коронавируса в запорожской команде

Ситуацию в клубе прокомментировал директор запорожского клуба Максим Лупашко.

"К сожалению, у 13 игроков команды оказался положительный тест на коронавирус. Они сейчас находятся на самоизоляции, часть из них находится в больницах. Не потому, что им совсем плохо, просто некоторые из них приезжие и живут в общежитиях. Мы действуем согласно медицинского протокола — 14 дней самоизоляции для всех и наблюдение врачей для зараженных. Через 2-4 дня будут проведены дополнительные тесты, но пока новости неутешительные. Мы планируем доиграть, попросили перенести игру с Рухом, наверное еще перенесем 1-2 тура. Но в дальнейшем будем продолжать, надеюсь мы найдем время и место", — сказал Лупашко.

Также директор прокомментировал вероятность передачи заражения игрокам Зари, которая тренируется на той же базе, что и Металлург.

"К счастью, мы с Зарей не пересекаемся на базе. Мы переодеваемся в отдельных помещениях, поля у нас разные. Контакта не было даже косвенного, по времени наши тренировки разведены. На стадионе Металлург не тренируется. В последний раз мы здесь играли с Агробизнесом, но вчера здесь была проведена дезинфекция раздевалок, подтрибунных помещений, судейских комнат".

Отметим, что на данный момент Металлург идет на предпоследнем месте в турнирной таблице Первой лиги, отставая от спасительного 14-го места на 6 очков.