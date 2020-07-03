Украина: Первая лига

В этот раз заболевание обнаружено у соперника львовян — запорожского Металлурга.

Игра Рух – Металлург не состоится, поскольку запорожский клуб сообщил о заболевании коронавирусом, сообщили львовяне на своем официальном сайте.

Металлург попросил о переносе запланированной на 4 июля игры, и Рух сообщил в ПФЛ о своем согласии на такой шаг.

Это уже второй случай за три тура, когда игра Руха переносится из-за Covid-19. Матч 20-го тура Первой лиги с Агробизнесом не состоялся из-за коронавируса в Рухе. Игру перенесли на 7-е июля.

Между перенесенными поединками Рух сыграл на выезде против Николаева – 1:1.

Рух сражается за выход в Премьер-лигу. У команды 40 очков после 20 матчей — на одно меньше, чем у лидирующих Ингульца, Металлиста 1925 и Волыни, но все они провели на игру больше. Металлург с 11 очками идет предпоследним, отставая от Балкан на 6 очков.