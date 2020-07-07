Завершился матч 20-го тура Первой лиги Украины между двумя командами.
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07 июля 2020, 18:58
Один из лидеров чемпионата в лице Агробизнеса отправился во Львов, где противостоял Руху.
Оба клуба борются за выход в Премьер-лигу, но более удачливыми в этой игре оказались гости.
Ранее сообщалось, что Карпаты предлагают по 500 тысяч гривен за победу над Рухом.
Рух – Агробизнес 2:3
Голы: Копына, 9, Брикнер, 29 – Когут, 28, 70, Семенец, 63
Рух (стартовый состав): Бандура, Сакив, Коробенко, Белый, Мысык, Мартынюк, Брикнер, Копына, Русин, Синиця, Кондраков
Агробизнес (стартовый состав): Артым, Гагун, Семенец, Дидык, Курыло, Бойчук, Семенюк, Кухарук, Думанюк, Когут, Юхимович.
Удален: Сакив, 90 (Рух).