Украина: Первая лига

Завершился матч 20-го тура Первой лиги Украины между двумя командами.

Один из лидеров чемпионата в лице Агробизнеса отправился во Львов, где противостоял Руху.

Оба клуба борются за выход в Премьер-лигу, но более удачливыми в этой игре оказались гости.

Ранее сообщалось, что Карпаты предлагают по 500 тысяч гривен за победу над Рухом.

Рух – Агробизнес 2:3

Голы: Копына, 9, Брикнер, 29 – Когут, 28, 70, Семенец, 63

Рух (стартовый состав): Бандура, Сакив, Коробенко, Белый, Мысык, Мартынюк, Брикнер, Копына, Русин, Синиця, Кондраков

Агробизнес (стартовый состав): Артым, Гагун, Семенец, Дидык, Курыло, Бойчук, Семенюк, Кухарук, Думанюк, Когут, Юхимович.

Удален: Сакив, 90 (Рух).