Украина: Первая лига

Во Львове разгорается очередной футбольный скандал.

В конце июня стало известно, что матч в Мариуполе между местным клубом и Карпатами не состоится, потому что у львовян нет денег на выезд. Через несколько дней команды снова должны были сыграть в Мариуполе, и если бы Карпаты не явились на этот матч, их бы сняли с чемпионата.

Рух 1 июля объявил о готовности финансово помочь "зелено-белым". Официальной реакции не последовало, но по информации ТаТоТаке, Карпаты перечислили в ПФЛ 225 тысяч гривен – штраф, который полгода не платит Рух за то, что не использует мячи Select (эту информацию вскользь подтвердил в нижеприведенном видео Григорий Козловский).

Сегодня, 3 июля, в середине дня стало известно, что Карпаты не приедут и на вторую игру с Мариуполем – а значит, они должны быть исключены из УПЛ.

А вечером Рух опубликовал запись телефонных разговоров между спортивным директором Миная Михаилом Кополовцом и исполнительным директором Карпат Ростиславом Ящишиным. Из беседы становится понятно, что новый совладелец Карпат Олег Смалийчук готов заплатить по 500 тысяч гривен каждой команде Первой лиги, которая обыграет Рух.

Приводим расшифровку беседы на языке оригинала.

Кополовець: Це Смолійчук, да, 500 штук? Бо вони питались, кажуть, вроді у них якись там не знаю, прєзідєнт, Смолійчук тіпа, 500 тисяч.

Ящишин: Смалійчук дає по 500 тисяч кожній команді, яка виграє у Руха.

К: Альо, Ростік, чуєш? Привіт. А ти вже комусь говорив по поводу, шо 500 тисяч?

Я: Ні, тільки тобі.

К: Я говорив з Запорож'єм, вони якраз січас з Рухом іграють, говорив з чєловєком, вони зацікавлені, но вони би хотіли з тобой переговорити, шоб від тебе ісходило, шо тіпа ну, стімуляція є. Я кажу, так я не протів, тіпа. Ти не протів, шоб сказати їм? Ну він тебе набере, ти об'яви їм, шо 500 тисяч, ну бо 500 штук – велика сума, розумієш, 500 штук… Він каже: "Я би своїм пацанам сказав, такі дєньги, вони, бл**ь, за цілий чемпіонат х*й зароблять, ну сєрйозні дєньги. Ти дивись, я зараз дам чєловєку, він тобі перезвонить і ти скажи, шо ви дійсно готові ці дєньгі… У них зараз якраз ігра буде зашквар, настоять сірйозну компанію".

Далее Ящишин согласился и поговорил с "представителем Запорожья Романом", который оказался подставным лицом.

Полная запись бесед, а также комментарий Григория Козловского – в видео ниже.

Михаил Кополовец в комментарии Football.ua подтвердил подлинность этих записей.

К слову, матч Рух — Металлург перенесли из-за того, что в команде из Запорожья обнаружили коронавирус.