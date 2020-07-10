Украина: Первая лига

Состоялись матчи 23-го тура чемпионат Украины в Первой лиге.

Матчи 23-го тура Первой лиги оказали существенное влияние на расклады в борьбе за путевки в Премьер-лигу.

Минай минимально обыграл Металлист 1925, сравнялся по очкам с харьковчанами и теперь делит с ними и Ингульцом 2-4 места.

Авангард, лишь в компенсированное время добывший ничью в поединке против Балкан, отстает от этой троицы уже на 6 очков и существенно ухудшил свои шансы на повышение в классе.

Авангард — Балканы 3:3

Голы: Лобов, 24, с пенальти, Матяж, 31, Кириенко, 90+5 — Платунов, 20, с пенальти, Лукас, 54, Болокан, 61.

Авангард: Денчук — Сухаров, Брюхов, Савин (Мирошник, 27), Дедяев (Таранда, 72) — Сеницкий, Лобов, Полулях (Цыбульник, 79) — Собко (Долинский, 55), Нехтий — Матяж (Мурза, 65).

Балканы: Лободров — Пластунов, Гаврилюк, Николишин, Юречко, Ильницкий — Лукас (Фернандо, 77), Пархоменко (Пенов, 81), Роша (Серденюк, 77), Фаюк (Златов, 60) — Тропанец (Болокан, 60).

Предупреждения: Матяж, Кириенко, Таранда — Юречко, Лободров, Николишин.

Минай — Металлист 1925 1:0

Гол: Стасюк, 57.

Минай: Попович — Маткобожик, Никитюк, Голодюк (Шпак, 57), Стасюк — Ткачук, Пиняшко (микуляк, 90), Оринчак (Машталир, 74), Кополовец (Жичиков, 60) — Кныш (Глагола, 67), Нуриев.

Металлист 1925: Сидоренко — Шершень, Поспелов, Цвиренко (Давыдов, 82), Ченбай — Кольцов, Савин, Ямполь, Дмитренко — Романов (Банасевич, 68), Дерек (Лукас, 90+1).

Предупреждения: Кныш, Кополовец, Маткобожик, Глагола, Ткачук, Попович — Романов, Кольцов, Давыдов.

На 86-й минуте удален тренер гостей Демченко.