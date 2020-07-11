Украина: Первая лига

Наставник Агробизнеса отреагировал на ложную информацию в адрес его команды.

В поединке 20-го тура Первой лиги Агробизнес одолел Рух с минимальным преимуществом в счете (3:2). C учетом того, что Карпаты предлагали клубам 500 тысяч гривен за победу над Рухом, некоторые СМИ начали распространять слухи о выплате Агробизнесу этой суммы.

Однако главный тренер волочиской команды Александр Чижевский утверждает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности.

"Еще раз прошу всех, не пишите ложную информацию в СМИ, что Агробизнес якобы получил вознаграждение за победу над Рухом. Это ложная информация. Не пишите всякую чушь! Не вводите людей в заблуждение!" — написал Чижевский в своем Facebook.

Отметим, что после 22-х туров Агробизнес лидирует в турнирной таблице Первой лиги, набрав 46 очков.