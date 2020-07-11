Завершился центральный поединок 23-го тура Первой лиги.
фото Ингулец
11 июля 2020, 21:16
В рамках центрального матча 23-го тура Первой лиги Ингулец на выезде сумел добыть минимальную победу над Волынью, возглавив, тем самым, турнирную таблицу.
Волынь — Ингулец 0:1
Голы: Ситчинава, 2
Волынь (стартовый состав): Литовченко — Симинин, Михалик, Цюпа, Ульянов — Чачуа, Рябов, Климец, Кожанов, Хагназари — Волошинович
Ингулец (стартовый состав): Шуст — Запорожец, Мишуленко, Бартулович, Кучеренко — Балан, Коваленко, Ситчинава, Лупашко, Семенко — Квасный
Удаления: Хагназари, Недилько — Коробка