Украина: Первая лига

Завершились поединки 24-го тура первенства.

Завершился поединок 24-го тура украинской Первой лиги, в котором Ингулец в родных стенах сумел обыграть Прикарпатье, играя практически весь второй тайм в большинстве.

Ингулец - Прикарпатье 1:0

Гол: Загальский, 90

Ингулец: Шуст — Запорожец, Мишуренко, КОзак, Бартулович — Коваленко, Фатеев, Кучеренко, Лупашко, Синьогуб — Семенко

Прикарпатье: Вульчин — Борисевич, Пастух, Бочкур, Лаврук — Вацеба, Геник, Воробчак, Семотюк, Кульмин — Барчук

Удаления: Семотюк, 53

В параллельном матче Волынь на выезде добыла легкую победу у Балкан, разгромив соперника со счетом 4:1.

Балканы — Волынь 1:4

Голы: Фаюк, 45 (с пенальти) — Чачуа, 12, Сад, 34, Волошинович, 53, Кожанов, 54

Балканы: Лободров — Гаврилюк, Де Оливейра, Силва, Фаюк — Ильницкий, Пархоменко, Николишин, Серденюк, Платунов — Тропанец

Волынь: Литовченко — Симинин, Михалик, Приндета, Цюпа — Сад, Рябов, Волошинович, Кожанов, Чачуа — Кулиш