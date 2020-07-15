Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию результаты матчей 24-го тура Первой лиги за 15 июля.

Завершили еще два поединка в рамках 24-го тура Первой лиги Украины, в которых Рух добыл разгромную победу над Черкащиной, а Оболонь Бровар минимально обыграла на своем поле Черноморец благодаря реализованному пенальти.

Рух — Черкащина 4:0

Голы: Бойчук, 31, Кондраков, 39, Копына, 59, Коробенко, 77

Рух: Мисак — Заставный, Дуць, Белый, Мысык — Мартынюк (Биленький, 83), Брикнер (Калюжный, 57), Копина (Коробенко, 68) — Антви (Ардазишвили, 61), Климчук (Синица, 46) — Кондраков

Черкащина: Тимофеев — Нестеренко, Скляренко, Лухтанов, Дионг — Рожко (Тищенко, 83), Георгиев, Долгий (Морозенко, 54), Нечай (Малей, 65), Захаревич — Кабанюк

Предупреждения: Малей

Удаления: Тищенко, Малей

Оболонь Бровар — Черноморец 1:0

Гол: Слободян, 35 (пен.)

Оболонь Бровар: Федоривский — Майданевич, Безуглый, Белый, Голиков (Мате 84) — Ульянченко (Валеев 46), Савченко (Бровченко 81) — Гуськов (Гутти 55), Слободян, Мединский (Ковбаса 75) — Батальский.

Черноморец: Паламарчук — Зубейко, Микицей, Лиховидько — Велев (Стрижак 68), Клименко, Хамелюк (Яловенко 51), Слинкин — Брагару (Янаков 46), Штогрин (Сикорский 51), Авагимян.

Предупреждения: Федоривский, Савченко, Мединский, Батальский — Микицей, Брагару, Клименко.