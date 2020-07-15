Ингулец минимально обыграл Прикарпатье в поединке 24-го тура Первой лиги благодаря голу Игоря Загальского.

Благодаря трем набранным баллам команда из Петрово набрала 50 очков и занимает первое место.

Обзор матча:

 

Ингулец - Прикарпатье 1:0
Гол: Загальский, 90

Ингулец: Шуст — Запорожец, Мишуренко, Козак, Бартулович — Коваленко, Фатеев, Кучеренко, Лупашко, Синьогуб — Семенко

Прикарпатье: Вульчин — Борисевич, Пастух, Бочкур, Лаврук — Вацеба, Геник, Воробчак, Семотюк, Кульмин — Барчук

Удаления: Семотюк, 53