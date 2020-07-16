Украина: Первая лига

В Первой лиге может разгореться большой скандал.

В матче 24-го тура Первой лиги Агробизнес на своем поле проиграл Минаю, пропустив два гола в концовке встречи.

Как сообщает телеграмм-канал Бомбардир, по завершению поединка в судейской комнате был избит главный арбитр встречи Юрий Иванов.

По данным источника, правоохранительные органы уже снимают побои у судьи. Отметим, что Иванов продемонстрировал восемь желтых карточек игрокам Агробизнеса и поставил пенальти в их ворота.