Украина: Первая лига

Наставник прокомментировал результат встречи в Первой лиге.

Главный тренер Миная Василий Кобин поделился своим мнением о победе над Агробизнесом в матче 24-го тура Первой лиги.

"Впечатления от поединка очень хорошие. Это был тяжелый матч, очень тяжелый. По моему мнению, один из самых тяжелых в сезоне. Очень утомительный, энергозатратный, много сил оставили на поле. В общем, хочу поздравить нашу команду с победой. А Агробизнесу пожелаю занять высокое место в чемпионате – это коллектив с бойцовскими качествами, который создал нам в игре много проблем.

Мы понимали, что соперник в матче очень серьезный, организованный. Ожидали такую игру. Предусмотрел такой ход событий на поле и понимал, что игра будет до забитого гола. Кто бы забил, тот бы и победил. Хорошо, что это удалось именно нам. А еще несколько раз нас выручил голкипер Андрей Попович. Очень довольны, что взяли 3 очка", – приводит слова Кобина официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что после матча Агробизнес – Минай избили арбитра.