Украина: Первая лига

Наставник запорожского клуба рассказал о ситуации в команде.

Главный тренер запорожского Металлурга Алексей Годин поделился информацией о состоянии команды перед встречей с Минаем.

Напомним, в начале июля в команде было обнаружено 13 случаев заражения.

"Никому не пожелаешь такой ситуации, у нас из обоймы выпала фактически половина состава. Теперь вынуждены дозаявить молодых футболистов из команды U-19. Для них это также шанс проявить себя и зарекомендовать на более серьезном уровне.

Едем в Ужгород с мыслями дать бой одному из лидеров чемпионата. Постараемся сыграть достойно, соответственно, настроение боевое. Нам отступать некуда, покажем свой максимум и попробуем взять очки в очень непростом поединке. Главное, что боевой дух присутствует", – рассказал Годин в интервью официальному сайту клуба.

Матч Минай – Металлург в 25-м туре Первой лиги запланирован на 19 июля.