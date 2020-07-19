Украина: Первая лига

Состоялись очередные матчи 25-го тура Первой лиги.

Волынь решила исход одного из центральных матчей туров против Металлиста 1925, забив два гола на 70-й и 71-й минуте. Харьковчане, игравшие с 63-й минуты вдесятером из-за удаления Османа, от такого потрясения отойти уже не смогли.

Волынь – Металлист 1925 2:0

Голы: Приндета, 70, Хагназари, 71.

Волынь: Литовченко, Симинин, Михалик, Приндета, Цюпа, Сад, Рябов, Волошинович, Кожанов, Чачуа, Кулиш.

Металлист 1925: Сидоренко, Жук, Кольцов, Давыдов, Ямполь, Романов, Дмитренко, Шершень, Осман, Поспелов, Савин.

Удаление: Осман, 63.

Черноморец не побеждал в трех предыдущих турах, но нужно сделать скидку на уровень соперников. Кроме ничьей с Николаевом "моряки" сыграли вничью с претендентом на выход в УПЛ Рухом, а затем проиграли 0:1 имеющей такие же планы Оболони. В поединке с Кремнем счет был открыт уже на второй минуте, а до исхода часа игры на табло светились 5:0 в пользу хозяев. Так и закончили.

Черноморец – Кремень 5:0

Голы: Янаков, 2, 67, Сикорский, 27 (с пенальти), 36, Штогрин, 59.

Черноморец: Паламарчук, Остапенко, Микицей, Лиховидько, Слинкин, Зубейко, Авагимян, Хамелюк, Янаков, Яловенко, Сикорский.

Кремень: Закорский, Бычков, Курелех, Головко, Дмитриев, Литвяк, Пилипенко, Козлов, Лобода, Кривенко, Сула.