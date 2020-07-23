Украина: Первая лига

Команда Василия Кобина приблизилась в таблице Первой лиги к лидирующему Ингульцу.

Завершился поединок 26-го тура Первой лиги Украины, в котором Черкащина принимала на своем поле Минай. Закарпатский клуб — один из главных претендентов на выход в Премьер-лигу по итогам текущего сезона, тогда как хозяева занимают последнюю строчку в турнирной таблице.

Впрочем, Черкащине не удалось сотворить сенсацию и отобрать очки у Миная. Подопечные Василия Кобина ожидаемо добыли разгромную победу и увеличили свои шансы на повышение в классе.

Поскольку Ингулец сыграл вничью с Черноморцем (1:1), Минаю удалось сократить отставание от лидера до одного пункта.

Черкащина — Минай 2:6

Голы: Тарануха, 52, Пограничный, 85 — Пыняшко, 30, Карноза, 32, Оринчак, 48, 73, Нуриев, 71 (пен.), Кныш, 80.

Черкащина: Тимофеев — Нестеренко (Олейник, 46), Дмитренко, Лухтанов (Долгий, 74), Пограничный — Малей (Грисьо, 65), Морозенко (Кабанюк, 62), Цурупин, Георгиев, Захаревич (Нечай, 55) — Тарануха.

Минай: Попович (Черепко, 83) — Жичиков, Никитюк, Маткобожик, Стасюк (Кополовец, 80) — Вагин — Глагола (Шпак, 66), Нуриев, Карноза (Кныш, 58), Пыняшко — Оринчак (Ахмедзаде, 75).