В еще одном матче Первой лиги Николаев обыграл Балканы.
Фото ФК Кремень
24 июля 2020, 19:35
Занимавший четвертое место перед 26-м туром Оболонь-Бровар неожиданно уступил Кремню, шедшему 12-м, и понизил свои шансы пробиться в УПЛ.
В южноукраинском дерби Николаев смог одержать волевую победу над Балканами.
Кремень — Оболонь-Бровар 1:0
Гол: Бафталовский, 82.
Кремень: Закорский — Бычков, Курелех, Головко, Клюс — Литвяк, Пилипенко, Лобода, Мурашов — Марчук, Сула.
Оболонь-Бровар: Федоривский — Майданевич, Билый, Безуглый, Голиков — Валеев, Ялянченко, Коста, Эйдер, Слободян — Медынский, Батальский.
Удаление: Голиков, 75.
Балканы — Николаев 1:3
Голы: Пархоменко, 58 — Паламар, 66, Кушниренко, 77, с пенальти, Ляшевский (90+1).
Балканы: Лободров — Николишин, Юречко, Ильницкий, Платунов — Пархоменко, Серденюк — Луис Фернандо (Пенов, 70), Кунья (Златов, 40), Фаюк (Додо, 55) — Тропанец (Болокан, 46).
Николаев: Агаларов — Ляшевский, Березянский, Кушниренко, Ульянов — Витенчук — Черепущак (Войцеховский, 63), Паламар, Охрончук (Ковалев, 70), Заричнюк (Кравченко, 57) — Яворский.
Предупреждения: Юречко, Луис Фернандо, Ильницкий — Заричнюк.
На 20-й минуте Платунов не реализовал пенальти (вратарь).