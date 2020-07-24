Завершились матчи 26-го тура второго по значимости дивизиона Украины.
Фото: Металлист 1925
24 июля 2020, 21:23
На своем поле харьковский коллектив сумел одолеть Прикарпатье и клуб расположился на седьмой строчке.
Металлист 1925 – Прикарпатье 3:1
Голы: Ямполь, 40 (с пенальти), Дерек, 72, Ермоленко, 90+3 – Кузьмин, 18
Металлист 1925: Сидоренко, Шершень, Поспелов (к), Цвиренко, Ченбай, Кольцов, Савин (Ермоленко, 73), Ямполь, Дерек (Дехтяренко, 83), Дмитренко (Романов, 25; Банасевич, 46), Лукас (Давыдов, 85)
Прикарпатье: Вульчин, Борисевич (к), Пастух, Француз, Секач, Вацеба (Дерби, 63), Генык (Шпирка, 76), Кузьмин, Воробчак (Дитк, 53), Семотюк (Цюцюра,69; Бойко 88), Барчук
Предупреждения: Савин, Банасевич, Шершень – Француз, Воробчак, Пастух, Кузьмин.
Победа Руха над Горняк-Спорт позволила хозяевам подняться на шестое место.
Рух – Горняк-Спорт 2:1
Голы: Калюжный, 21, Кухаревич, 72 – Бойко, 64
Рух (стартовый состав): Мысак, Заставный, Дуць, Белый, Сакив, Мартынюк, Брикнер, Калюжный, Русин, Эрнест, Синиця
Горняк-Спорт (стартовый состав): Данкович, Дяченко, Карась, Белый, Моисеенко, Збунь, Сорокин, Корольков, Малышкин, Твердохлеб, Бойко
Удален: Заставный, 52.