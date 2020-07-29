Авангард в рамках 27-го тура Первой лиги принимал на своем поле Черкащину и добился непростой победы.

Команды обменялись голами под занавес первой половины игры, а вырвать победу хозяева смогли благодаря голу Мирошника на 85 минуте.

Авангард (стартовый состав): Денчук — Воробей, Сидоренко, Мирошник, Сухаров — Сеницкий, Полюлях, Лобов — Нехтий, Матяж

Черкащина (стартовый соствав): Старченко — Олейник, Дмитренко, Лухтанов, Пограничный — Цурупин, Тищенко, Георгиев, Малей — Нечай, Тарануха