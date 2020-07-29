Хозяева победили благодаря дублю Романа Мирошника.
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29 июля 2020, 19:32
Авангард в рамках 27-го тура Первой лиги принимал на своем поле Черкащину и добился непростой победы.
Команды обменялись голами под занавес первой половины игры, а вырвать победу хозяева смогли благодаря голу Мирошника на 85 минуте.
Авангард (стартовый состав): Денчук — Воробей, Сидоренко, Мирошник, Сухаров — Сеницкий, Полюлях, Лобов — Нехтий, Матяж
Черкащина (стартовый соствав): Старченко — Олейник, Дмитренко, Лухтанов, Пограничный — Цурупин, Тищенко, Георгиев, Малей — Нечай, Тарануха