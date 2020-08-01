Украина: Первая лига

Львовский клуб сыграет против закарпатцев в важнейшем матче Первой лиги.

Рух послезавтра примет Минай на стадионе Скиф. Обе команды борются за выход в Премьер-лигу: закарпатцы идут на первом месте с 56 очками, а Рух занимает пятую строчку с 51 очком, но имеет матч в запасе.

К игре Рух презентовал промо-ролик, в центре сюжета которого – двое контрабандистов (в интернете намекают на не совсем легальные источники доходов владельцев Миная). Также в ролике упоминается некий "Миша" и используется голос спортивного директора Миная Михаила Кополовца.

Матч Рух – Минай состоится в понедельник, третьего августа во Львове.