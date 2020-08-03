Украина: Первая лига

Киевская команда попробует выйти в Премьер-лигу в следующей кампании.

Состоялись три матча 28-го тура Первой лиги. Колос дома справился с Кремнем благодаря дублю Оскара Мкомолы и голу Щедрого – 3:0.

Ингулец – Кремень 3:0

Голы: Мкомола, 8, 59, Щедрый, 50.

Ингулец: Шуст, Загальский, Коваленко (Плохотнюк, 64), Мкомола, Фатеев, Коробка (Сеница, 85), Павлов, Щедрый (Синегуб, 81), Ковалев М. (Семенко, 83), Лупашко (Игнатьев, 73), Квасный.

Кремень: Олейник, Черныш, Бычков, Дмитриев, Клюс, Курелех (Янаков, 29), Пилипенко (Марчук, 80), Белоус, Бафталовский, Мурашов (Фхакадзе, 80), Кривенко.

Предупреждения: Квасный, Фатеев – Пилипенко.

Оболонь-Бровар на выезде довольствовалась только ничьей с Балканами (1:1). За два тура до финиша "пивовары" отстают на шесть очков от занимающей третье место Волыни, однако по дополнительным показателям уже ее не обойдут.

Балканы – Оболонь-Бровар 1:1

Голы: Пархоменко, 54 – Слободян, 61.

Балканы: Лободров, Ильницкий, Луис Фернанду (Болокан, 58), Юречко, Пархоменко, Платунов (Николай Златов, 82), Фаюк (Тропанец, 64), Николишин, Серденюк, Вадим Златов, Сидоренко (Опря, 70).

Оболонь-Бровар: Литвиненко, Бровченко (Касимов, 90+2), Мате, Безуглый, Голиков, Валеев, Савченко (Прокопенко, 81), Гуськов (Гутти, 58), Слободян (Ульянченко, 89), Мединский, Батальский.

Предупреждения: Луис Фернанду, Серденюк, Опря – Савченко, Батальский.

Волынь тем временем на выезде обыграла главного из аутсайдеров Первой лиги, Черкащину. Голы забивали Волошинович и Климец.

Черкащина – Волынь 0:2

Голы: Волошинович, 23, Климец, 42.

Черкащина: Старченко, Нестеренко, Дмитренко, Лухтанов, Дионг (Олейник, 83), Цурупин, Морозенко, Геогиев, Нечай, Малей (Пограничный 66), Максим Тищенко (Артем Тищенко, 69)

Волынь: Леванидов, Мартинюк, Симинин, Приндета, Конкольняк (Кизилатеш, 73), Чачуа, Валерий Сад, Волошинович, Кожанов, Климец (Норенков, 80), Кулиш (Кобзарь, 86)

Предупреждения: Лухтанов, Тищенко – Приндета.