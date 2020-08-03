Украина: Первая лига

Львовская команда оказалась сильнее в важнейшем поединке.

Рух минимально обыграл Минай благодаря голу Копины в добавленное к первому тайму время. Из-за этого Минай лишился первой строчки, пропустив вперед Ингулец. Рух же делит 3-5 строчки с Волынью и Агробизнесом, однако имеет матч с запорожским Металлургом в запасе.

Уже в следующем туре Руху предстоит сразиться на выезде с Ингульцом, а Минай сыграет на выезде с Авангардом.

Рух – Минай 1:0

Гол: Копина, 45+1.

Рух: Мысак — Белый, Дуць, Сакив — Копина — Русин, Мартынюк, Калюжный (Коробенко, 86), Синица (Мыык, 77) — Климчук, Кондраков (Эрнест, 70).

Минай: Попович — Глагола (Карноза, 59), Маткобожик, Никитюк, Стасюк — Вагин (Голодюк, 65), Ткачук, Кополовец (Допилка, 46) — Кныш (Шпак, 66), Нуриев, Пиняшко (Ахмедзаде, 78).

Предупреждения: Кондраков, Эрнест, Мартынюк, Мысык, Мысак – Глагола, Кополовец, Ощипко