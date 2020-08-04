Украина: Первая лига

Наставник харьковчан прокомментировал результат команды.

Исполняющий обязанности главного тренера Металлиста 1925 Вячеслав Хруслов поделился своим мнением о ничьей с Черноморцем (0:0) в матче 28-го тура Первой лиги.

"Игра обеих команд мне понравилась. Получился очень неплохой футбол, мужская борьба, неплохие скорости. Ничейный результат ... Где-то нам не повезло, ведь мы имели несколько неплохих моментов. Дважды гостей спас каркас ворот. Ничья, значит, есть так, как есть.

Сейчас Черноморец выглядит совсем иначе, играет в другой футбол. Но, отмечу, что и мы стали действовать по-другому. После игры я зашел в раздевалку и поблагодарил ребят за хорошо проведенный матч, самоотдачу, желание и жажду борьбы. Такой игры в их исполнении я не видел давно, поэтому, считаю, что по сравнению со вчерашним днем мы сделали шаг вперед. А ничья – это уже дело такое ...

Никто сегодня уступать не хотел, знаете, дружба дружбой, но результат – важнее! Поскольку какие-то минимальные шансы на Премьер-Лигу в случае победы у нас еще оставались, то и играли мы исключительно с целью взять три очка. Завтра с футболистами поговорим, надо последние два матча провести на должном уровне", – приводит слова Хруслова официальный сайт клуба.

На данный момент Металлист 1925 занимает 6-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 48 очков после 28 туров.