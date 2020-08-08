Украина: Первая лига

Слободян решил поддержать канадца Кузина, который болен раком.

В матче 29-го тура Первой лиги Оболонь Бровар обыграла на своем поле Металлист 1925 со счетом 3:0.

Счет на 53-й минуте матча открыл полузащитник Олег Слободян, который забил шедевральным ударом с центра поля. Этот гол украинский хавбек посвятил своему бывшему партнеру по команде Арамису Кузину, который борется с раком.

Слобоян подбежал к камерам с футболкой с номером 23, под которым Кузин выступал в составе Оболони Бровар в сезоне-2018/19.



Перед заключительным туром Оболонь Бровар занимает 6-ю строчку в Первой лиге и утратила шансы на выход в УПЛ.