Александр Косевич покинул пост наставника команды.
Александр Косевич, ФК Авангард
10 августа 2020, 13:24
Представитель Первой лиги Украины Авангард объявил, что Александр Косевич покинул клуб.
С 54-летним специалистом расторгнуто соглашение. Подробности не называются.
"ФК Авангард благодарен тренеру за проделанную работу, профессионализм и самоотдачу", — сказано в заявлении на официальном сайте.
Александр Косевич тренировал Авангард с 2016 года. В текущем сезоне клуб занимает восьмое место в Первой лиге Украины с 45 пунктами в активе.