Украина: Первая лига

Александр Косевич покинул пост наставника команды.

Представитель Первой лиги Украины Авангард объявил, что Александр Косевич покинул клуб.

С 54-летним специалистом расторгнуто соглашение. Подробности не называются.

"ФК Авангард благодарен тренеру за проделанную работу, профессионализм и самоотдачу", — сказано в заявлении на официальном сайте.

Александр Косевич тренировал Авангард с 2016 года. В текущем сезоне клуб занимает восьмое место в Первой лиге Украины с 45 пунктами в активе.