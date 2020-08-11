Украина: Первая лига

Функционер прокомментировал ситуацию во втором по силе дивизионе.

Президент Горняк-Спорта Петр Каплун поделился своим мнением о стимулировании команд Первой лиги третьей стороной.

"Самое обидное, что мы же посильнее Прикарпатья. Это мое субъективное мнение. Если бы нас стимулировали, как Прикарпатье, мы бы вынесли Ингулец из Петрово за такие деньги.

Но нам никто не предлагает. Они думают, что Горняк-Спорт должен сам обыгрывать, они на этом сэкономят. Нам тоже обидно слышать, что команды стимулируют. Мы бы хотели, чтобы и нас простимулировали", – рассказал Каплун в интервью официальному сайту клуба.

Перед заключительным туром Первой лиги Горняк-Спорт занимает 9-ю строчку в турнирной таблице, набрав 39 очков после 29 туров.