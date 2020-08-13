Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка заключительного тура Первой лиги.

Агробизнес продолжает бороться за путевку в украинскую Премьер-лигу по итогам текущего сезона, и в рамках 30-го тура Первой лиги клубу из Волочиска предстоит непростая встреча с Оболонью Бровар.

В случае победы Агробизнес имеет все шансы повыситься в классе и со следующего сезона начать выступления в УПЛ, однако также будут важны результаты параллельных поединков.

Представляем вашему вниманию видео онлайн-трансляцию поединка Агробизнес — Оболонь Бровар, которая начнется сегодня в 17:30 по киевскому времени: