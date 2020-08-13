Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка заключительного тура Первой лиги.

Рух сойдется в противостоянии с Авангардом в рамках 30-го тура Первой лиги, и этот матч станет решающий для львовского коллектива в вопросе выполнения задачи по повышению в классе по итогам текущего сезона.

Конечно, пока неизвестна судьба перенесенного поединка Рух — Металлург, однако результаты против Авангарда и параллельных матчей конкурентов должны определить обладателей путевок в украинскую Премьер-лигу.

Представляем вашему вниманию видео онлайн-трансляцию поединка Рух — Авангард, которая начнется сегодня в 17:30 по киевскому времени: