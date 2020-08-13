Украина: Первая лига

Форвард Ингульца победил в голосовании среди клубов ПФЛ.

Профессиональная футбольная лига Украины провела традиционное голосование среди клубов Первой и Второй лиг, чтобы определить лучшего футболиста Первой лиги по итогам кампании-2019/20.

Как сообщает официальный сайт ПФЛ, лучшим игроком сезона второго по силе дивизиона страны стал нападающий Ингульца Ника Сичинава, который набрал по итогам опроса 19 очков.

26-летнему грузину удалось опередить в голосовании полузащитника Волыни Дениса Кожанова (12 очков), а также нападающего Миная Анатония Нуриева (11 очков).

Напомним, что сегодня, 13 августа, состоится последний тур нынешнего розыгрыша Первой лиги, в котором Ингулец встретится с Балканами и попытается выйти в Премьер-лигу. Следить за событиями этой встречи вы можете в видео онлайн-трансляции на Football.ua, которая начнется в 17:30 по киевскому времени.