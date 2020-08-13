Сезон в Первой лиге наконец завершился.
Игроки Руха
13 августа 2020, 19:27
Завершился финальный 30-й тур в Первой лиги, по результатам которого стали известны команды, которые в следующем сезоне будут выступать в украинской Премьер-лиге. Таким образом, в следующем розыгрыше элиту украинского футбола пополнят Минай, Ингулец и Рух.
Отметим, что итоговое третье место, которое дает право на квалификацию, занял Агробизнес, но клуб все еще не получил аттестат на участие в УПЛ.
Первое место в турнире занял Минай, который в заключительном матче минимально обыграл Волынь.
Минай — Волынь 1:0
Голы: Ткачук, 30
Ингулец в финальном поединке не сумел обыграть Балканы, тем самым уступив первую строчку.
Балканы — Ингулец 1:1
Голы: Златов, 6 — Ситчинава, 54
Рух добыл крайне важные три очка, которые, вероятно, обеспечили команде путевку в элиту, одолев Авангард
Рух - Авангард 4:0
Голы: Кухаревич, 1, Климчук, 32, Кондратов, 78, Брикнер, 86