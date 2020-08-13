Украина: Первая лига

Сезон в Первой лиге наконец завершился.

Завершился финальный 30-й тур в Первой лиги, по результатам которого стали известны команды, которые в следующем сезоне будут выступать в украинской Премьер-лиге. Таким образом, в следующем розыгрыше элиту украинского футбола пополнят Минай, Ингулец и Рух.

Отметим, что итоговое третье место, которое дает право на квалификацию, занял Агробизнес, но клуб все еще не получил аттестат на участие в УПЛ.

Первое место в турнире занял Минай, который в заключительном матче минимально обыграл Волынь.

Минай — Волынь 1:0

Голы: Ткачук, 30

Ингулец в финальном поединке не сумел обыграть Балканы, тем самым уступив первую строчку.

Балканы — Ингулец 1:1

Голы: Златов, 6 — Ситчинава, 54

Рух добыл крайне важные три очка, которые, вероятно, обеспечили команде путевку в элиту, одолев Авангард

Рух - Авангард 4:0

Голы: Кухаревич, 1, Климчук, 32, Кондратов, 78, Брикнер, 86