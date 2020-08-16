Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка плей-офф за право играть в Первой лиге.

Черкащина не смогла на равных конкурировать с другими клубами Первой лиги в сезоне-2019/20, поэтому команда в итоге заняла последнюю сточку в турнирной таблице и набрала всего 7 очков в 30-ти турах.

Однако возможность сохранить прописку во втором по силе дивизионе Украины у Черкащины все еще есть. Для этого необходимо выйти победителем из двухматчевого противостояния с Вересом, который в минувшей кампании стал третьим во Второй лиге А.

Представляем вашему вниманию видео онлайн-трансляцию поединка Верес — Черкащина, которая начнется сегодня в 17:00 по киевскому времени: