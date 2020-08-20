Украина: Первая лига

Ровненский клуб вышел во второй по силе дивизион.

Верес гарантировал выход в Первую лигу Украины, переиграв Черкащину по сумме двух матчей в плей-офф. После домашней победы со счетом 2:0 в первом поединке ровненский клуб сыграл вничью со счетом 1:1 на поле соперника.

Верес вышел вперед в начале поединка, но к середине первого тайма остался вдевятером. Черкащина позже также осталась в меньшинстве, а во втором тайме сравняла счет, но Верес сумел удержать необходимый для себя результат и отправил своего соперника во Вторую лигу.

В последний раз Верес выступал в Первой лиге в сезоне-2016/17.