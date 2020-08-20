Украина: Первая лига

Запорожский клуб покидает второй по силе дивизион Украины.

Состоялся ответный поединок плей-офф между Альянсом и Металлургом за право выступить в Первой лиге в следующем сезоне.

Первая встреча этих коллективов завершилась победой клуба из Липовой Долины (2:0), поэтому запорожскому клубу было крайне необходимо добывать разгромную победу во втором матче, чтобы сохранить прописку во втором по силе дивизионе Украины.

Однако, в ответной встрече Альянс снова добыл победу, хоть и минимальную, благодаря чему выступить в сезоне-2019/20 в Первой лиге, как и Верес из Ровного.

Альянс — Металлург 1:0

Гол: Осадчий, 90+1

Альянс: Важинский, Медведев, Пикуль, Писный, Рогозинский, Поднебенной (Шарай С. 63), Лебеденко, Ярошенко, Шарай В. (Осадчий 90+1), Агапов (Сидоренко 53), Загинайлов (Есып 67).

Металлург: Котляров, Бобров, Кулинич, Кравченко (Сухарь 44), Сачко (Разуваев 79), Скоблов, Крапивный, Могильный (Трояновский 68), Олейник (Лихобабенко 56), Черний (Шалфеев 74), Белоусов.

Предупреждения: Кравченко, Могильный, Крапивный.