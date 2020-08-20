Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка плей-офф за право выступать в Первой лиге.

Альянс встретился с Металлургом в ответном поединке плей-офф за право выступать в Первой лиге в следующем сезоне.

Первая встреча этих коллективов завершилась победой клуба из Липовой Долины (2:0), однако во втором матче Металлургу не удалось отыграть отставание.

Таким образом, Альянс пробился в Первую лигу, а запорожская команда продолжит выступления во третьем по силе дивизионе страны.

Смотрите видео голов и обзор матча Альянс — Металлург:

Альянс — Металлург 1:0

Гол: Осадчий, 90+1

Альянс: Важинский, Медведев, Пикуль, Писный, Рогозинский, Поднебенной (Шарай С. 63), Лебеденко, Ярошенко, Шарай В. (Осадчий 90+1), Агапов (Сидоренко 53), Загинайлов (Есып 67).

Металлург: Котляров, Бобров, Кулинич, Кравченко (Сухарь 44), Сачко (Разуваев 79), Скоблов, Крапивный, Могильный (Трояновский 68), Олейник (Лихобабенко 56), Черний (Шалфеев 74), Белоусов.

Предупреждения: Кравченко, Могильный, Крапивный.