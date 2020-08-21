Украина: Первая лига

Определился формат соревнований, а также состав участников на предстоящий сезон.

Профессиональная футбольная лига Украины провела очередное заседание в Доме футбола, на котором решался ряд вопросов, в том числе формат проведения соревнований и состав участников Первой и Второй лиг в сезоне-2020/21.

Как сообщает официальный сайт ПФЛ, в следующей кампании Первой лиги выступят 16 команд, а Вторую лигу представят 27 коллективов (первая группа — 14 участников, вторая группа — 13 участников).

Формат Первой лиги остался неизменным, а вот во Второй лиге повышение в классе заработают по два лучших коллектива из каждой группы без участия в плей-офф.

Вашему вниманию состав команд Первой лиги-2020/21:

Вашему вниманию состав команд Второй лиги-2020/21: