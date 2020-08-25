Украина: Первая лига

Ровненский клуб продолжает работу над комплектацией состава.

Защитник Роман Мирошник заключил годичный контракт с Вересом, сообщила пресс-служба клуба.

26-летний Мирошник ранее выступал за алчевскую Сталь, донецкий Металлург и краматорский Авангард. Также на его счету 41 матч за сборные Украины от U16 до U20.

Роман уже проходил просмотр в Вересе перед началом сезона-2016/17, но тогда до подписания контракта дело не дошло.

Днем ранее, 24 августа, в Верес вернулся нападающий Михаил Сергийчук. Он уже в пятый раз наденет футболку клуба.

Кроме Вереса, Сергийчук выступал за Ниву (Винница), Славутич, Николаев, Карпаты, Говерлу, Олимпик, Ворсклу, Десну и Вентспилс.

В футболке Вереса Михаил сыграл 71 матч во всех турнирах, отметившись при этом 13 взятиями ворот.