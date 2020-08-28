Украина: Первая лига

Ряды клуба из Ивано-Франковска пополнили Сердюк, Кохман и Мелинишин.

Вратарь Роман Сердюк, защитник Сергей Мелинишин и полузащитник Андрей Кохман стали игроками Прикарпатья, сообщила пресс-служба клуба. Срок действия контрактов не разглашается.

Сердюк будет играть под первым номером, Мелинишин под пятым, а Кохман взял себе 29-й.

Сердюк ранее играл в юношеской команде Прикарпатья. Мелинишин – воспитанник Волыни, который также выступал за Олимпик и киргизский Каганат.

Кохман начинал карьеру в Заре, после чего играл во Второй лиге за Скалу (Стрий) и Буковину (Черновцы), а также аматорский Рочин из Сосновки. В последних два сезона Андрей защищал цвета Калуша.