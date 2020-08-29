Украина: Первая лига

Клуб из Кременчуга также усилился Станиславом Сорокин и Павлом Мягковым.

Кремень на своем официальном сайте объявил заявку на предстоящий сезон Первой лиги, а также упомянул о новичках, которые усилили команду в летнее межсезонье.

Сообщается, что состав клуба из Кременчука пополнили бразильский полузащитник Балкан Луиз Фернандо, нападающий Волыни Станислав Кулиш, воспитанник киевского Динамо Станислав Сорокин, а также Павел Мягков из запорожского Металлурга.

Представляем вашему вниманию заявку ФК Кремень на Первую лигу-2020/21:

1. Белоус Сергей (18.06.99) – полузащитник;

2. Бычков Богдан (24.11.94) – защитник;

3. Бородай Олег (07.01.93) – защитник;

4. Брюхов Илья (08.08.98) – защитник;

5. Геловани Алексей (20.02.98) – полузащитник;

6. Головко Александр (11.03.95) – защитник;

7. Закорский Владислав (17.02.00) – вратарь;

8. Зубков Руслан (24.11.91) – защитник;

9. Кривенко Александр (16.08.99) – полузащитник;

10. Кулиш Станислав (08.02.89) – нападающий;

11. Курелех Валерий (12.08.91) – защитник;

12. Кучеренко Максим (17.01.02) – нападающий;

13. Молько Владислав (19.10.02) – полузащитник;

14. Мурашов Евгений (09.05.95) – полузащитник;

15. Мягков Павел (30.12.92) – защитник;

16. Олейник Андрей (16.01.86) – вратарь;

17. Островский Денис (20.08.98) – полузащитник;

18. Сорокин Станислав (03.05.00) – нападающий;

19. Фернандо Луиз (20.03.96) – полузащитник.

Напомним, что с предстоящего сезона кременчугским Кремнем будет руководить новый главный тренер Александр Головко, который сменил на этом посту Сергея Свистуна.