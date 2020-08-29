Клуб из Кременчуга также усилился Станиславом Сорокин и Павлом Мягковым.
Футболисты Кремня, фото ФК Кремень Кременчуг
29 августа 2020, 09:58
Кремень на своем официальном сайте объявил заявку на предстоящий сезон Первой лиги, а также упомянул о новичках, которые усилили команду в летнее межсезонье.
Сообщается, что состав клуба из Кременчука пополнили бразильский полузащитник Балкан Луиз Фернандо, нападающий Волыни Станислав Кулиш, воспитанник киевского Динамо Станислав Сорокин, а также Павел Мягков из запорожского Металлурга.
Представляем вашему вниманию заявку ФК Кремень на Первую лигу-2020/21:
1. Белоус Сергей (18.06.99) – полузащитник;
2. Бычков Богдан (24.11.94) – защитник;
3. Бородай Олег (07.01.93) – защитник;
4. Брюхов Илья (08.08.98) – защитник;
5. Геловани Алексей (20.02.98) – полузащитник;
6. Головко Александр (11.03.95) – защитник;
7. Закорский Владислав (17.02.00) – вратарь;
8. Зубков Руслан (24.11.91) – защитник;
9. Кривенко Александр (16.08.99) – полузащитник;
10. Кулиш Станислав (08.02.89) – нападающий;
11. Курелех Валерий (12.08.91) – защитник;
12. Кучеренко Максим (17.01.02) – нападающий;
13. Молько Владислав (19.10.02) – полузащитник;
14. Мурашов Евгений (09.05.95) – полузащитник;
15. Мягков Павел (30.12.92) – защитник;
16. Олейник Андрей (16.01.86) – вратарь;
17. Островский Денис (20.08.98) – полузащитник;
18. Сорокин Станислав (03.05.00) – нападающий;
19. Фернандо Луиз (20.03.96) – полузащитник.
Напомним, что с предстоящего сезона кременчугским Кремнем будет руководить новый главный тренер Александр Головко, который сменил на этом посту Сергея Свистуна.