Украина: Первая лига

Первая лига открыла сезон-2020/21 пятью матчами.

Первые матчи сезона-2020/21 в Первой лиге чемпионата Украины принесли несколько неожиданных результатов.

Волынь, которую считают одним из фаворитов в борьбе за повышение в классе, дома уступила Кремню — 2:3, причем арбитр показал три красные карточки: одну хозяевам и две гостям.

С таким же счетом сыграли дебютанты Первой лиги Альянс и ВПК Агро — 3:2.

Металлист 1925 принимал новичка Первой лиги Ниву Т и не смог удержать победный счет — 1:1.

Со счетом 2:1 на выезде обыграли своих соперников Николаев и Черноморец — Кристалл и Авангард соответственно.

Кристалл (Херсон) — Николаев 1:2

Голы: Гливий, 73 — Сула, 10, Кушниренко, 69, пенальти.

Кристалл: Герасименко, Крутин, Жовтюк, Малыш, Лаптев, Кучер, Цой (Бондаренко, 69), Семенина, Цыбульский, Гливий (Мартян, 90+1), Барладым (Головкин, 75)

Николаев: Агаларов, Ляшевский, Кушниренко, Порох, Кулинич, Одарюк (Росляков, 90+1), Пономарь, Витенчук, Коваленко (Швец, 82), Сула, Яворский (Березянский, 78)

Альянс — ВПК-Агро 3:2

Голы: Ярошенко, 45+1, Васильев, 50, автогол, Агапов, 61- Шмигельский, 10, Горбаченко, 89.

Альянс: Важинский, Медведев, Пикуль, Писный, Рогозинский, Лучик (Лебеденко, 60), Поднебенной (С.Шарай, 66), Ярошенко (Есип, 78), Агапов, В.Шарай. (Шпиренок,76), Сидоренко (Дугиенко, 84).

ВПК-Агро: Бубенцов, Васильев (Жинчин, 72), Логинов (Горбаченко, 87), Терехов, Милесин (Тищенко, 23), Красов, Шмигельский, Ляшенко (Шарко, 66), Дорошенко (Удод, 54), Кича, Будняк.

Авангард — Черноморец 1:2

Гол: Майборода, 43 — Поспелов, 20, Яловенко, 68.

Авангард: Солдатенко, Сидоренко, Ховбоша, Шинкаренко, Дьяченко, Цыбульник, Сорокин, Булгаков, Пуды, Бойко, Майборода.

Черноморец: Варакута, Микицей, Лиховидько, Поспелов, Зубейко, Слинкин, Клименко, Хамелюк, Авагимян, Брагару, Сикорский.

Волынь — Кремень 2:3

Голы: Бондаренко, 54, с пенальти, Протасов 86 — Бородай 11, Бычков 41, Сорокин 83

Волынь: Недилько, Симинин, Приндета, Цюпа, Шаповал, Тетеренко, Евдокимов, Кизилатеш, Протасов, Ляшенко, Бондаренко.

Кремень: Олийник, Головко, Курелех, Мягков, Чеботаев, Мурашов, убков, Бородай, Бычков, Геловани, Кулиш.

Удаления: Евдокимов, 70 — Бородай, 88, Билоус, 90+5.

Металлист 1925 — Нива Т 1:1

Голы: Лукас, 23 — Д.Скакун, 43.

Металлист 1925: Сидоренко, Жичиков, Шершень, Гошкодеря, Чембай, Кольцов, Савин (Холод, 79), Ямполь, Лукас, Ермоленко (Ндукве, 63).

Нива: Ермолов, Вовченко, Демчук, Хохлов, Процив, Мороз, Демченко, А.Скакун (Кисленко, 62), Д.Скакун, Волохатый (Малащук, 72), Ризнык (Гатала, 81).