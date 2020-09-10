Ровненцы заключили новый договор с наставником.
Юрий Вирт (слева), НК Верес
10 сентября 2020, 14:14
Главный тренер Юрий Вирт продлил соглашение с Вересом, сообщает официальный сайт украинского клуба.
Наставник поставил подпись под двухлетним соглашением с "красно-черными".
"Контракт с Юрием Николаевичем подписан, цели определены и прописаны в условиях контракта. Как сказал ранее президент клуба Иван Надеин, задача перед тренерским штабом стоит: выход в УПЛ за два года. Соответственно, под это сформированы и условия контракта", – прокомментировал сделку генеральный директор клуба Виталий Андрощук.
Вирт работает во главе Вереса с июня 2019 года и пробился с клубом в Первую лигу по итогам прошлого сезона.