Украина: Первая лига

Ровненцы заключили новый договор с наставником.

Главный тренер Юрий Вирт продлил соглашение с Вересом, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Наставник поставил подпись под двухлетним соглашением с "красно-черными".

"Контракт с Юрием Николаевичем подписан, цели определены и прописаны в условиях контракта. Как сказал ранее президент клуба Иван Надеин, задача перед тренерским штабом стоит: выход в УПЛ за два года. Соответственно, под это сформированы и условия контракта", – прокомментировал сделку генеральный директор клуба Виталий Андрощук.

Вирт работает во главе Вереса с июня 2019 года и пробился с клубом в Первую лигу по итогам прошлого сезона.