Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги.

В рамках второго тура Первой лиги Черноморец примет на своем поле Горняк-Спорт, при этом болельщики смогут посетить данную встречу на стадионе.

Новый сезон второго по силе дивизиона страны одесситы начали победой над Авангардом (2:1), а для Горняка-Спорта предстоящий матч станет первым в текущей кампании.

Следить за событиями поединка Черноморец — Горняк-Спорт вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 11 сентября, в 19:00 по киевскому времени: