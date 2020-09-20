В еще одном матче третьего тура Первой лиги Полесье вырвало победу у Кристалла.
Третий тур Первой лиги начался с напряженных и захватывающих поединков.
Открылась программа тура в Херсене, где местный Кристалл потерпел поражение от Полесья, забившего победный мяч на 86-й минуте.
Еще более захватывающим выдался поединок между Оболонью и Черноморцем. Гости открыли счет, но киевляне сумели выйти вперед. И все же последние слова оказались за нынешней командой Сергея Ковальца, которая забила его бывшим подопечным еще дважды — 2:3. Уже в компенсированное время матча Оболонь осталась в меньшинстве.
Во встрече еще двух претендентов на путевки в УПЛ Металлист 1925 одержал минимальную победу над Агробизнесом. Единственный мяч забил Ямполь, сначала не реализовавший пенальти, но удачно сыгравший на добивании.
Еще четыре поединка 3-го тура Первой лиги состоятся в понедельник, а матч Волынь — Нива Т перенесен.
Металлист 1925 — Агробизнес 1:0
Гол: Ямполь, 49.
На 49-й минуте Ямполь не реализовал пенальти.
Металлист 1925: Сидоренко, Жичиков, Шершень, Гошкодеря, Ченбай, Кольцов, Савин (Чидера, 90+1), Ямполь, Кравченко (Толочко, 71), Лукас (Коробка, 76), Дерек (Холод, 83).
Агробизнес: Мозиль, Юхимович, Косовский, М.Когут, Курило, Слотюк, Гагун, Дидык (Груша, 62), И.Когут, Черненко (Семенюк, 76), Петров (Семенец, 82).
Предупреждения: Дерек — Юхимович.
Оболонь — Черноморец 2:3
Голы: Батальский, 21, 52 — Лиховидько, 15, Ковбаса, 75, Авагимян, 76.
Оболонь: Федоривский, Осман, Безуглый, Белый, Голиков, Матяж, Савченко (Покотилюк, 46), Загальский (Слободян, 65), Мединский, Майданевич (Щебетун, 77), Батальский (Гутти, 82).
Черноморец: Вакарута, Мартыненко, Лиховидько (Прийма, 90), Поспелов, Путря, Слинкин (Мельничук, 46), Клименко, Валеев (Ковбаса, 70), Авагимян, Кожушко, Бугай.
Удаление: Голиков, 90+3.
Кристал — Полесье 0:1
Гол: Трояновский, 86.
Кристал: Герасименко, Чернышов, Жовтюк, Малыш, Лаптев (Крутин, 50), Терзи, Цой (Кучер, 67), Семенина (Бондаренко, 87), Цибульский (Мартян, 78), Гливый, Барладым (Головкин, 72).
Полесье: Маханьков, Бринько (Жук, 88), Швец, Прокопчук, Власюк, Чернецкий, Гавриленко, Даудов (Савошко, 67), Понедельник (Галенков, 46), Повалий (Трояновский, 46), Галенко (Тимошенко, 90).