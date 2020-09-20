Украина: Первая лига

В еще одном матче третьего тура Первой лиги Полесье вырвало победу у Кристалла.

Третий тур Первой лиги начался с напряженных и захватывающих поединков.

Открылась программа тура в Херсене, где местный Кристалл потерпел поражение от Полесья, забившего победный мяч на 86-й минуте.

Еще более захватывающим выдался поединок между Оболонью и Черноморцем. Гости открыли счет, но киевляне сумели выйти вперед. И все же последние слова оказались за нынешней командой Сергея Ковальца, которая забила его бывшим подопечным еще дважды — 2:3. Уже в компенсированное время матча Оболонь осталась в меньшинстве.

Во встрече еще двух претендентов на путевки в УПЛ Металлист 1925 одержал минимальную победу над Агробизнесом. Единственный мяч забил Ямполь, сначала не реализовавший пенальти, но удачно сыгравший на добивании.

Еще четыре поединка 3-го тура Первой лиги состоятся в понедельник, а матч Волынь — Нива Т перенесен.

Металлист 1925 — Агробизнес 1:0

Гол: Ямполь, 49.

На 49-й минуте Ямполь не реализовал пенальти.

Металлист 1925: Сидоренко, Жичиков, Шершень, Гошкодеря, Ченбай, Кольцов, Савин (Чидера, 90+1), Ямполь, Кравченко (Толочко, 71), Лукас (Коробка, 76), Дерек (Холод, 83).

Агробизнес: Мозиль, Юхимович, Косовский, М.Когут, Курило, Слотюк, Гагун, Дидык (Груша, 62), И.Когут, Черненко (Семенюк, 76), Петров (Семенец, 82).

Предупреждения: Дерек — Юхимович.

Оболонь — Черноморец 2:3

Голы: Батальский, 21, 52 — Лиховидько, 15, Ковбаса, 75, Авагимян, 76.

Оболонь: Федоривский, Осман, Безуглый, Белый, Голиков, Матяж, Савченко (Покотилюк, 46), Загальский (Слободян, 65), Мединский, Майданевич (Щебетун, 77), Батальский (Гутти, 82).

Черноморец: Вакарута, Мартыненко, Лиховидько (Прийма, 90), Поспелов, Путря, Слинкин (Мельничук, 46), Клименко, Валеев (Ковбаса, 70), Авагимян, Кожушко, Бугай.

Удаление: Голиков, 90+3.

Кристал — Полесье 0:1

Гол: Трояновский, 86.

Кристал: Герасименко, Чернышов, Жовтюк, Малыш, Лаптев (Крутин, 50), Терзи, Цой (Кучер, 67), Семенина (Бондаренко, 87), Цибульский (Мартян, 78), Гливый, Барладым (Головкин, 72).

Полесье: Маханьков, Бринько (Жук, 88), Швец, Прокопчук, Власюк, Чернецкий, Гавриленко, Даудов (Савошко, 67), Понедельник (Галенков, 46), Повалий (Трояновский, 46), Галенко (Тимошенко, 90).