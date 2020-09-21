Одесский клуб покинули два футболиста.
Игорь Сикорский и Олег Остапенко, ФК Черноморец
21 сентября 2020, 19:13
Черноморец на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с двумя футболистами.
Больше не являются игроками одесской команды полузащитник Игорь Сикорский и защитник Олег Остапенко, с которыми расторгли контракты по обоюдному согласию сторон.
В прошлом сезоне Сикорский провел за Черноморец 10 поединков и забил 3 гола. На счету Остапенко 9 матчей в минувшей кампании.
Напомним, ранее "моряки" объявили о подписании защитника Евгения Мартыненко, полузащитника Артема Ковбасы и нападающего Владислава Бугая.