Украина: Первая лига

Арбитр встречи не дал продолжать игру в ненадлежащих условиях.

Игра пятого тура Первой лиги между Прикарпатьем и Черноморцем в Ивано-Франковске была прервана на 72-й минуте. Причиной стало практически полное отсутствие освещения на стадионе.

Арбитр встречи Александр Каленов дал свисток о паузе в игре. После этого сотрудники стадиона попытались устранить проблему.

Спустя 15 минут освещение удалось восстановить. Матч возобновился. На данный момент счет 1:1, Черноморец играет в большинстве после удаления Романа Барчука в начале второго тайма.