Украина: Первая лига

Состоялись очередные пять матчей второго по силе дивизиона чемпионата Украины по футболу.

Лидер Первой лиги Черноморец на выезде не сумел обыграть Прикарпатье, хотя с 52-й минуты играл в большинстве после удаления Романа Барчука. Несмотря на ничью 1:1, одесситы сохранили лидерство в таблице, однако их догнал Металлист 1925.

Еще один претендент на повышение в классе, Волынь, обыграла Агробизнес – Сикорский дважды отличился с пенальти. У команды из Волочиска один мяч с 11 метров забил Черненко – 2:1 в пользу лучан.

Также победы в этом туре добыли Верес, Николаев и Горняк-Спорт.

Горняк-Спорт – Нива Тернополь 4:1

Голы: Герасимец, 30, Карась, 38, Вовченко, 60 (в свои ворота), Мурза, 89 – Волохатый, 32.

Авангард – Николаев 0:1

Гол: Кушниренко, 83 (с пенальти)

Верес – Кремень 2:1

Голы: Сергийчук, 45 (с пенальти), Гончаренко, 60 – Кулиш, 24.

Волынь – Агробизнес 2:1

Голы: Сикорский, 19, 24 (оба – с пенальти) – Черненко, 72 (с пенальти)

Прикарпатье – Черноморец 1:1

Голы: Воробчак, 4 – Лиховидько, 31.